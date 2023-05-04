Фехтовальщикам из Швеции запретили соревноваться с россиянами

Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с россиянами. Об этом в четверг, 4 мая, сообщается на сайте организации.

«Шведская федерация фехтования приняла решение о том, что фехтовальщики, представляющие Швецию, не должны участвовать в соревнованиях с участниками из России или Белоруссии. Это применимо, за исключением лиц, имеющих национальные права Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии и постоянно проживающих в одной из этих стран», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что санкции распространяются на турниры на скандинавском, европейском и международном уровнях. При этом федерация совместно с другими скандинавскими странами выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

Ранее, 10 марта, Международная федерации фехтования разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Предполагалось, что они смогут выступать уже начиная с апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям в нейтральном статусе только тех россиян, которые не выражали поддержку спецоперации РФ.

В ответ ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории из-за опасений за безопасность участников.

В конце апреля комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) заявила, что расценивает выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные. В официальном заявлении ОКР указывается, что подобные решения являются «грубым нарушением принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в общечеловеческом смысле».