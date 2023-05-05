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Этап Кубка мира по фехтованию в Германии отменили из-за допуска россиян

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в немецком Бонне отменили из-за возможного участия в нем российских и белорусских спортсменов. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Это решение мы приняли из-за [спецоперации] России», — пояснил изданию президент Олимпийского клуба фехтования в Бонне Гудрун Неттерсхайм.

Традиционный — юбилейный — этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября. Он проводился бы в 50-й раз.

Ранее по этой же причине был отменен этап Кубка мира в женской рапире, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

4 мая стало известно, что Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с участниками из России или Белоруссии. Там отметили, что санкции распространяются на турниры на скандинавском, европейском и международном уровне. Также федерация выступила против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе.

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Конгресс FIE 10 марта принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.

В итоге ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории из-за опасений за безопасность участников. В Олимпийском комитете России (ОКР) расценили выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные и необоснованные.

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