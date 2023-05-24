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Эколог оценил риск для Нью-Йорка уйти под воду из-за тяжелых небоскребов

Эколог Пинаев: вероятность подтопления Нью-Йорка из-за небоскребов действительно есть
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Karlheinz Irlmeier
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Небоскребы в Нью-Йорке действительно тяжелые, а основание, на котором стоит город, неоднородное, поэтому есть вероятность подтопления города. Об этом в разговоре с «Известиями» 24 мая заявил доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

В начале мая были опубликованы результаты исследования американских ученых, которые пришли к выводу, что земная поверхность в Нью-Йорке опускается в среднем на 1–2 мм в год. Причина — тяжелые небоскребы, построенные на зыбком грунте. Из-за этого, в частности, возрастает риск затопления города.

«Вероятность подтопления Нью-Йорка или его частей существует. Небоскребы в Нью-Йорке действительно тяжелые, а основание, на котором стоит город, неоднородное: есть как более мягкие породы (песок, глина), так и более жесткие (галечник и другие), а также техногенные грунты. Но говорить о катастрофическом сценарии пока преждевременно, так как скорость «погружения» незначительна», — сообщил Пинаев.

При этом он отметил, что с аналогичными проблемами сталкиваются многие города, расположенные на берегах рек и озер.

Пинаев подчеркнул, что подтоплению Нью-Йорка также способствуют постепенный подъем уровня Мирового океана, связанный с глобальным потеплением, и участившиеся тропические циклоны, которые регулярно достигают Нью-Йорка. Совместное действие этих факторов будут создавать проблемы для города — как для поверхности, так и для подземных сооружений.

Начальник отдела градоэкологического обоснования развития территорий Санкт-Петербурга НИПЦ генерального плана СПб Артем Павловский в свою очередь рассказал, что медленные неотектонические движения в силу различных причин происходят в большинстве крупных городов.

«В основном они связаны с большой массой зданий и сооружений, которые находятся на поверхности. Скорость этих движений незначительная, и фиксировать их стали только с появлением возможностей спутникового мониторинга и систем глобального позиционирования», — объяснил он.

По мнению специалиста, чтобы предотвратить подтопление, нужно ужесточить градостроительное регулирование и ограничить строительство высотных зданий в Нью-Йорке. Также необходимо проводить мероприятия по берегоукреплению и локальной защите уязвимых для подтопления районов города. В целом, по его мнению, снижение выбросов парниковых газов позволит замедлить повышение уровня океана.

В России в зоне риска находятся Санкт-Петербург, Архангельск и Калининград, отметил Павловский.

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В апреле ученые-климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что весной текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градуса. Отмечалось, что воды Мирового океана накапливают всё больше тепла, которое постепенно проникает всё глубже.

При этом более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.

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