Температура поверхности Мирового океана достигла рекордного значения

Ученые-климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что в апреле текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градуса. Об этом 8 апреля сообщила газета The Guardian.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году, тогда температура поверхности воды составила 21 градус.

Отмечается, что в предыдущие три года повышение температуры воды сдерживало такое явление, как Ла-Нинья, — похолодание в центральной и восточной частях Тихого океана. Однако на смену ему пришел период потепления экваториальных вод Эль-Нинья, который может оказать существенное влияние на климат.

Воды Мирового океана накапливают всё больше тепла, которое постепенно проникает всё глубже. При этом более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.

Повышение температуры океана увеличивает шансы появления штормов и может привести к таянию ледников.

Ранее, 5 марта, The Guardian сообщала, что площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км. Это самое низкое значение за всё время спутниковых наблюдений. По данным издания, это третий антирекорд с 25 февраля прошлого года, когда льды, окаймляющие самый Южный континент, занимали 1,92 млн кв. км.

До этого, 1 марта, климатолог Алексей Кокорин заявил, что от разрушающегося «ледника Судного дня» в Западной Антарктиде рано или поздно отколется айсберг. Однако когда именно это произойдет, сейчас неизвестно. Он добавил, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходимо перейти на безуглеродную энергетику.

20 февраля доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции​ Института экологии РУДН​ Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что страны мира сейчас могут принять меры для минимизации последствий подъема уровня Мирового океана. По его мнению, тенденция к росту будет постепенной.