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Экономист оценил возможность появления новой валюты БРИКС

Экономист Григорьев допустил создание единой валюты БРИКС
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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БРИКС может создать новую единую валюту из-за санкционной политики США. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в среду, 24 мая.

«Это действительно актуальный вопрос. Я думаю, что эти разговоры ведутся и будут вестись не только в политической плоскости, потому что санкционные политики США и Евросоюза приводят к тому, что пользоваться долларом и евро становится небезопасно», — сказал Григорьев в беседе с Lenta.Ru.

При этом экономист считает, что валюта, сопоставимая с долларом, вряд ли появится в обозримом будущем.

«Но я думаю, что мир идет к делению на различные валютные зоны. Поэтому влияние доллара будет ослабевать и дальше. Как вариант, возможно возникновение некой единой валюты между странами, которые входят в группу БРИКС, и теми странами, которые на них ориентируются», — сказал он.

По словам Григорьева, одним из вариантов единой валюты БРИКС может стать уже существующий китайский юань как наиболее сильная валюта в объединении. Второй вариант — некая искусственно созданная валюта, которая будет расцениваться на базе стоимости валют всех стран, входящих в объединение.

«Я думаю, эти два варианта наиболее возможны», — заключил экономист.

Ранее в этот день аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал «Известиям», что единая валюта стран БРИКС — это один из этапов интеграции государств по политическому и экономическому принципу. При этом он выразил мнение, что в настоящее время введение такой общей валюты — популизм.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

22 мая обозреватель AgoraVox Александр Лемуан сообщил, что Бразилия выступает за создание единой валюты БРИКС, передает RT. Такой же идеи придерживается ЮАР.

6 февраля министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что в странах БРИКС может появиться единая валюта, в качестве которой может быть придумана наднациональная расчетная единица.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 января сообщил, что инициатива о создании валюты содружества нескольких государств будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

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