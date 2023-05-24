Аналитик оценил возможное создание единой валюты БРИКС

Единая валюта стран БРИКС — это один из этапов интеграции государств по политическому и экономическому принципу, рассказал «Известиям» 24 мая аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. При этом он выразил мнение, что в настоящее время введение такой общей валюты — популизм.

«Внешне БРИКС идет дорогой Европейского союза, который от «Союза угля и стали» Германии и Франции прошел через ряд политических трансформаций, что подкреплялось введением единой расчетной единицы. Однако есть и отличие, причем, оно может стать ключевым: БРИКС рассматривается исключительно как экономическое объединение, о политической интеграции речи нет. Плюс к этому, союз обычно — это чистая география, ведь разнесенные в пространстве страны — не для сегодняшних практик управления», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что уже давно идет создание международной зоны юаня.

«И даже если будет создана единая валюта стран БРИКС, она будет привязана именно к юаню, так как БРИКС — это «Китай плюс еще несколько стран», — считает Потавин.

Потавин отметил, что разные страны этого объединения периодически активизируют обсуждение возможности создания корзины резервных валют, которая бросила бы вызов доминированию доллара США в международных сделках. Но он добавил, что у членов БРИКС нет единого мнения по дедолларизации на групповом уровне и большинство стран БРИКС по-прежнему держат в своих резервах большие объемы активов в долларах США.

Ранее, 22 мая, обозреватель AgoraVox Александр Лемуан сообщил, что Бразилия выступает за создание единой валюты БРИКС. Такой же идеи придерживается ЮАР.

6 февраля министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что в странах БРИКС может появиться единая валюта, в качестве которой может быть придумана наднациональная расчетная единица.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 января сообщил, что инициатива о создании валюты содружества нескольких государств будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.