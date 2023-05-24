Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь

Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил переход на новоюлианский церковный календарь. Об этом 23 мая сообщил украинский телеканал «Громадське».

Согласно решению собора, теперь Рождество на Украине будет праздноваться по католическому обычаю 25 декабря, а не 7 января, как принято у православных.

«Епископы на Архиерейском соборе практически единогласно поддержали переход. Против выступил лишь один епископ, еще один воздержался», — сообщило СМИ.

Отмечается, что переход на новый календарь должен произойти с 1 сентября 2023 года. При этом приходы и монастыри, которые пожелают соблюдать старый календарь, будут иметь эту возможность. Как заявили в ПЦУ, календарная реформа будет проходить «без принуждения, постепенно и осознанно».

Даты других церковных праздников также сместятся. Праздник Покрова Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14 октября, Крещение — 6 января (ранее — 19 января), а День Святого Николая — 6 декабря (ранее — 19 декабря). При этом день празднования Пасхи будет соответствовать общеправославному календарю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая переход Православной церкви Украины на новый календарь, в своем Telegram-канале задалась ироничным вопросом: «На референдуме решили или без демократии обошлись?»

Отмечать Рождество 25 декабря на Украине призывают еще с 2017 года. В 2019 году глава ПЦУ Епифаний (Думенко) выступил с предложением перейти на григорианский календарь. Это сделали уже многие православные церкви, отмечал он. В декабре 2021 года он назвал ошибкой празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю.