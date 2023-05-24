Захарова с иронией прокомментировала переход ПЦУ на новый календарь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила переход раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый церковный календарь. Свое мнение она выразила 24 мая в своем Telegram-канале.

«На референдуме решили или без демократии обошлись?» — задалась она вопросом.

Дипломат подчеркнула, что Рождество ПЦУ будет праздновать 25 декабря, ранее его отмечали 7 января.

Ранее в среду стало известно, что ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Решение было принято на заседании архиерейского собора в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

Кроме Рождества сместились даты и других христианских праздников. Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, Крещение ПЦУ станет праздновать 6 января вместо 19 января, День Святого Николая перенесли на 6 декабря вместо 19 декабря.

Пасху и Троицу будут праздновать так, как раньше.

В 2019 году глава ПЦУ Епифаний (Думенко) выступил с предложением перейти на григорианский календарь. Это сделали уже многие православные церкви, отмечал он. В декабре 2021 года он назвал ошибкой празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю.