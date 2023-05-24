Пригожин заявил об уничтожении 50 тыс. боевиков ВСУ в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал в интервью медиатехнологу Константину Долгову о потерях украинских солдат во время боев в Артемовске (украинское название — Бахмут). Количество потерь украинской стороны составило 50 тыс. человек.

Он добавил, что еще 50–70 тыс. украинских солдат получили ранения.

По его словам, погибших сотрудников ЧВК меньше в 3,2 раза — около 20 тыс. человек.

«И в Бахмуте мы уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу», — сказал Пригожин.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в район города Часов Яр, который находится рядом с Артемовском, прибыли новые украинские подразделения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают вооружение и бронетехнику. Он предположил, что ВСУ планируют атаковать российские подразделения, которые в настоящий момент находятся в Артемовске.

Вместе с тем 24 мая врио главы ДНР Денис Пушилин добавил, что пик тревожности на флангах у Артемовска прошел, обстановка стабилизируется. Мирных жителей в городе нет — все эвакуированы.

20 мая Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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