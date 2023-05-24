Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об истощении запасов оружия после его передачи Киеву
Мир
В ЕС согласовали продление отмены пошлин на ввоз товаров с Украины еще на год
Экономика
Минпромторг оптимизирует список параллельного импорта
Общество
Фальков назвал электронную подачу документов главным способом для поступления в вуз
Мир
В Бразилии исключили рост поддержки Украины на фоне турне главы МИД Британии
Политика
Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире
Мир
В Великобритании заявили о скором конце господства США и G7 из-за роста влияния БРИКС
Экономика
В Минэнерго не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
Политика
Востоковед допустил давление на Японию со стороны США по вступлению в НАТО
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и гроз
Мир
Defence One сообщила о наращивании темпов поставок вооружения на Украину из США
Общество
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко
Сюжет:

Французский генерал заявил об истинных причинах поставок истребителей F-16 на Украину

0
Фото: TASS/dpa/Harald Tittel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генерал французской армии Жан-Бернард Пинатель 24 мая в интервью изданию Le Dialoge рассказал об истинных причинах и последствиях разрешения президента США Джо Байдена поставлять истребители F-16 на Украину.

По его словам, разрешение, данное Байденом европейцам на поставку истребителей F-16 на Украину, является способом замаскировать ущерб от стратегической неудачи, вызванной потерей Артемовска (украинское название — Бахмут). Ссылаясь на данные репортера Галлахера Фенвика, генерал отметил, что в обороне города президент Украины Владимир Зеленский задействовал все свои лучшие силы, неся потери до 1 тыс. человек в день. Это был последний стратегический плацдарм, преграждавший российским войскам путь к двум последним крупным городам Донецкой области: Славянску и Краматорску.

«Эта потеря может оказать серьезное влияние на моральное состояние украинской армии и ее союзников, чьи СМИ и консультанты по разнарядке сверху до сих пор не переставали объявлять о неизбежности украинского контрнаступления, которое могло быть успешным только благодаря массированной западной помощи, в частности, за счет тяжелых танков. Очевидно, что необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить это потенциальное негативное влияние победы России над украинскими войсками, над населением Украины и над теми странами, которые ее поддерживают», — считает Пинатель.

По мнению французского генерала, переброска истребителей направлена на реализацию интересов Вашингтона. Таким образом руководство США пытается отвлечь внимание СМИ европейских стран от стратегической потери Артемовска, продавливая тему передачи истребителей.

Вместе с тем Пинатель уверен, что поставка истребителей не окажет конкретного влияния на огневую мощь Украины и защиту ее воздушного пространства.

«Эти F-16, поступившие на вооружение более 40 лет назад, не имеют никаких шансов поставить под угрозу российские позиции, защищенные системой С-400. Что еще более важно, они не смогут служить Украине для завоевания превосходства в воздухе в течение нескольких лет, потому что уметь управлять истребителем — это одно, а сражаться на нем — совсем другое», — объяснял он.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Ранее, 23 мая, в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «Большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

21 мая президент Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Хиросиме планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023