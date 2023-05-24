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В ГД объяснили, почему для России невыгодна заморозка конфликта на Украине

Водолацкий: заморозка конфликта на Украине будет значить постоянную угрозу безопасности РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 24 мая объяснил «Известиям», почему для России невыгодна заморозка украинского конфликта.

«При заморозке конфликта нацистский режим, который сегодня правит на Украине, будет оставаться проблемой для русского мира, для русского населения. Это будет постоянная угроза национальной безопасности Российской Федерации, потому что если этот конфликт заморозится, то НАТО со своими всеми вооружениями ближнего и дальнего действия будет находиться у нас под боком», — сказал парламентарий.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва рассматривает возможность только завершения специальной военной операции.

18 мая газета Politico со ссылкой на предварительные обсуждения, состоявшиеся в различных американских ведомствах и Белом доме, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию, по которому конфликт на Украине может быть заморожен на десятилетия. Варианты заморозки боевых действий включают вопросы об установлении потенциальных границ, которые согласились бы не пересекать как Украина, так и Россия.

В ответ на это доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сказал «Известиям», что заморозка конфликта будет выгодна Украине и США, но не России. Он считает, что за время возможной заморозки НАТО накачает Украину различными видами вооружений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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