В суд поступило дело экс-судьи арбитража Москвы Кондрат для рассмотрения по существу

Дело экс-арбитражного судьи Елены Кондрат, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве, поступило в Мосгорсуд 24 мая для рассмотрения по существу.

«Подсудимый: Кондрат Е.Н. (Статья 291.1, часть 4). Местонахождение: в канцелярии», — следует из картотеки суда.

Дата проведения судебного заседания пока не назначена.

Дело о посредничестве во взятке в отношении Кондрат возбудили в ноябре 2021 года. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за $50 тыс. вынести решение о привлечении к ответственности определенных лиц и непривлечении других.

18 апреля 2022 года Верховный суд РФ выдал санкцию на арест Кондрат.

В СИЗО фигурантку отправили за угрозы, высказанные ею в адрес Махалкиной, которой Кондрат, по версии следователей, предлагала деньги за вынесение определенного решения.

Также, по версии следствия, Кондрат пыталась сменить имя и фамилию с целью скрыться от уголовного преследования, подав документы в отдел ЗАГС в Грозном: якобы она намеревалась стать Светланой Хондрат. Обвиняемая отрицала это.