В отношении судьи Арбитражного суда Москвы Кондрат возбудили дело о взятке

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат о посредничестве во взятке. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Российской Федерации Бастрыкиным 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

28 сентября судьи Арбитражного суда Москвы признали законным уголовное преследование Кондрат, она была лишена судейской неприкосновенности.

По данным РЕН ТВ, судью подозревают в передаче взятки в $50 тыс., она пыталась передать деньги своей коллеге за привлечение к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Коллега деньги сразу не приняла, предварительно обратилась в ФСБ, а уже после, под контролем оперативников, «забирала» взятку.

Также Елена и ее муж, бывший заместитель генерального прокурора Иван Кондрат, якобы пытались оказывать давление на следствие по делу сына Николая — его обвиняют в организации двух убийств.

26 апреля следователи СК возбудили уголовное дело в отношении молодого человека. По версии следствия, осенью и зимой 2020 года Николай Кондрат заказал убийство предпринимательницы, работающей с госзакупками, и владельца офисного центра.

Это не первое преступление, в котором подозревают 20-летнего Кондрата. По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, 21 декабря 2020 года Николай был задержан по подозрению в организации убийства своего водителя. Исполнителем был его близкий знакомый. И убийство, и подготовка к двум другим преступлениям, полагает следствие, были совершены группой лиц по предварительному сговору.