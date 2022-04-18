Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке

Верховный суд РФ выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве. Об этом 18 апреля передает корреспондент «РИА Новости».

«Судебная коллегия определила: избрать в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая», — сказал судья.

В СИЗО фигурантку отправили за угрозы, высказанные ею в адрес Елены Махалкиной, которой Кондрат, по версии следователей, предлагала деньги за вынесение определенного решения. Защита Кондрат отметила, что слова «будь ты Богом проклята» не являются угрозой, а для утверждения об обратном следователям необходимо было провести лингвистическую экспертизу.

Также на заседании следователь заявил, что Кондрат пыталась сменить имя и фамилию с целью скрыться от уголовного преследования, подав документы в отдел ЗАГС в Грозном: якобы она намеревалась стать Светланой Хондрат. Обвиняемая отрицала это.

Дело о посредничестве во взятке в отношении Кондрат возбудили в ноябре 2021 года. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за $50 тыс. вынести решение о привлечении к ответственности определенных лиц и непривлечении других.