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АПЛ «Генералиссимус Суворов» совершит переход на Тихоокеанский флот

ТАСС: АПЛ «Генералиссимус Суворов» совершит переход на Тихоокеанский флот в августе
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А перейдет к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте (ТОФ) в августе этого года. Об этом 24 мая ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Подлодка «Генералиссимус Суворов» в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении», — сказал он.

По словам источника, переход будет совершен по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Стратегическое решение: что даст России новая лодка проекта «Борей-А»
Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» в рамках госиспытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава»

Ранее, 19 января, Минобороны России сообщило, что атомный подводный крейсер стратегического значения «Генералиссимус Суворов» завершил переход из Белого в Баренцево море и прибыл в Североморск.

В ноябре стало известно, что «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. В ходе испытаний системы подводной лодки были проверены в различных режимах. Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме.

В частности, корабль успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

29 декабря после завершения госиспытаний крейсер был передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Генералиссимус Суворов» — второй серийный корабль проекта «Борей-А», которые станут основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие десятилетия. Эта субмарина относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Она оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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