Подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу из баллистической ракеты

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» успешно выполнила в рамках госиспытаний стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Об этом рассказали 3 ноября в Минобороны РФ.

«Полет баллистической ракеты «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», — рассказали в ведомстве.

«Генералиссимус Суворов» является вторым серийным кораблем проекта «Борей-А». Эта субмарина относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, она оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В сентябре стало известно об участии тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» в испытаниях с атомной подлодкой «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов».

26 июня прошли первые заводские ходовые испытания многоцелевой атомной подводной лодки «Красноярск» в акватории Белого моря.