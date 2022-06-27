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Атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на испытания в Белое море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первые испытания многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» прошли в воскресенье, 26 июня, в акватории Белого моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судопроизводстве.

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«Подлодка «Красноярск» 26 июня впервые вышла с «Севмаша» на заводские ходовые испытания в Белое море. В море будет проверена работа бортового оборудования, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что по завершении ходовых проверок судно отправится на государственные испытания, в ходе которых будут протестированы все системы вооружений, предусмотренных конструкцией.

АПЛ «Красноярск» была спущена на воду 30 июля 2021 года. Церемония состоялась в Северодвинске на предприятии «Севмаш».

По словам главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, не имеющий аналогов «Красноярск» воплотил в себе самые лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» являются носителями крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». Ранее говорилось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

26 июля головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море.

«Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковые «Цирконы».

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