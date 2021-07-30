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Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске
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Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске

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Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» в пятницу, 30 июля, спущен на воду в Северодвинске. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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«Церемония состоялась Северодвинске на предприятии «Севмаш» 30 июля», — указано в сообщении ведомства.

Гендиректор предприятия Михаил Будниченко дал команду на вывод, после чего по традиции о борт подлодки бутылку шампанского разбил будущий командир субмарины капитан 2-го ранга Иван Артюшин.

«Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера! Сегодня праздник, который войдет в историю ВМФ. Корабелы «Севмаш» подтвердили свой профессионализм. <...> На этот корабль сверстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок», — сказал на церемонии главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» являются носителями крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». Ранее говорилось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

26 июля головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море.

«Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение подводных лодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковые «Цирконы».

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