Атомный крейсер «Генералиссимус Суворов» прибыл в Североморск

Атомный подводный крейсер стратегического значения «Генералиссимус Суворов» завершил переход из Белого в Баренцево море и прибыл в Североморск. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Минобороны России.

«Новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море. Корабль прибыл к причалу в главную базу Северного флота — Североморск», — говорится в сообщении.

В Североморске экипаж корабля пройдет боевую подготовку и сдаст необходимые курсовые задачи. После этого он отправится к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. В ходе испытаний системы подводной лодки были проверены в различных режимах. Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме.

В частности, корабль успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

29 декабря 2022 года после завершения госиспытаний крейсер был передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Генералиссимус Суворов» — второй серийный корабль проекта «Борей-А», которые станут основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие десятилетия. Эта субмарина относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Она оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.