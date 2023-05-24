В РФ предложили ввести заградительные пошлины в 220% на импортные БАДы
Российские власти обсуждают возможность ввода заградительных пошлин на импортные БАДы, поставляемые из недружественных стран. Об этом «Известиям» сообщил инициатор данной меры, председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее союз обращался в Минэкономразвития РФ с предложением либо запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран, либо ввести заградительные пошлины на ввоз БАДов в размере 220%. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
«На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — сообщил Павел Шапкин.
По словам эксперта, следующее заседание комиссии, вероятно, состоится в июне. Скорое решение этого необходимо и в силу того, что США 19 мая расширили экспортные ограничения против России, подчеркнул Павел Шапкин.
«Ответные меры в любом случае будут разрабатываться, их будет рассматривать в том числе и эта рабочая группа. Это вопрос ближайшего времени. В качестве ответных мер на санкции могут как раз рассмотреть вопрос о пошлинах», — считает специалист.
Если заградительные пошлины будут введены, они коснутся, в частности, продукции таких производителей, как Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada. По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных БАДов, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных, рассказал исполнительный директор союза производителей БАД к пище Александр Жестков.
В Минэке «Известиям» сообщили, что обсуждение инициативы продолжается. «В рамках рабочей группы у инициатора была запрошена необходимая для принятия решения информация», отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре сообщили, что «специалисты службы готовят позицию по указанному вопросу, предложение находится в проработке».
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Добавки не надо: в РФ могут ввести заградительные пошлины на импортные БАДы