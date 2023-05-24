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В РФ предложили ввести заградительные пошлины в 220% на импортные БАДы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российские власти обсуждают возможность ввода заградительных пошлин на импортные БАДы, поставляемые из недружественных стран. Об этом «Известиям» сообщил инициатор данной меры, председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

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Ранее союз обращался в Минэкономразвития РФ с предложением либо запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран, либо ввести заградительные пошлины на ввоз БАДов в размере 220%. Инициатива рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

«На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — сообщил Павел Шапкин.

По словам эксперта, следующее заседание комиссии, вероятно, состоится в июне. Скорое решение этого необходимо и в силу того, что США 19 мая расширили экспортные ограничения против России, подчеркнул Павел Шапкин.

«Ответные меры в любом случае будут разрабатываться, их будет рассматривать в том числе и эта рабочая группа. Это вопрос ближайшего времени. В качестве ответных мер на санкции могут как раз рассмотреть вопрос о пошлинах», — считает специалист.

Если заградительные пошлины будут введены, они коснутся, в частности, продукции таких производителей, как Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada. По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных БАДов, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных, рассказал исполнительный директор союза производителей БАД к пище Александр Жестков.

В Минэке «Известиям» сообщили, что обсуждение инициативы продолжается. «В рамках рабочей группы у инициатора была запрошена необходимая для принятия решения информация», отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «специалисты службы готовят позицию по указанному вопросу, предложение находится в проработке».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добавки не надо: в РФ могут ввести заградительные пошлины на импортные БАДы

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