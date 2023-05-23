ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении

Бойцы группировки «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции на донецком направлении, рассказал 23 мая «РИА Новости» военный ВС РФ.

«ВСУ пытались занять участок в «серой зоне» на нашем направлении. Закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — отметил он.

Уточняется, что занятый украинскими боевиками блиндаж был разбит 122-миллиметровыми снарядами, выпущенными из гаубиц Д-30. Корректировка огня велась оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из батальона «Спарта». После чего российские силы подавили работу расчета АГС (автоматический гранатомет станковый).

Кроме того, был уничтожен кочующий украинский пикап, на котором был установлен миномет.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ. Также он отметил, что на донецком направлении уничтожили до 375 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, 23 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер M113. Также расчеты самоходной гаубицы «Гиацинт-С» первым выстрелом подбили обнаруженный танк ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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