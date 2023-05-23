В Нижнем Тагиле полиция задержала избивавшего собаку треш-стримера

Правоохранительные органы задержали треш-стримера из Свердловской области, который в прямом эфире издевался над своей собакой. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Мужчина доставлен в отдел полиции в Нижнем Тагиле, где его опрашивают», — рассказали в ведомстве.

Пятилетнего пса по имени Чип передали зоозащитникам, которые отвезли его на обследование к ветеринарам.

В пресс-службе заявили, что операция по задержанию стримера продолжалась около суток. Мужчина не захотел открывать дверь, и ее пришлось спилить спасательной службе.

Ранее, 20 мая, стало известно, что стример, подозреваемый в незаконном лишении свободы и покушении на убийство девушки в Волгограде во время онлайн-трансляции, арестован до 18 июля. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

Мужчину удалось обезвредить днем ранее на основании заявлений свидетелей, смотревших трансляцию. 30-летнего фигуранта задержали в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда, при нем был травматический пистолет.

Во время онлайн-трансляции подозреваемый избивал потерпевшую, стрелял в нее из травматического пистолета, угрожая убить.

В середине мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на согласование в ведомство поступил законопроект об уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов. Борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя контента, добавил он.