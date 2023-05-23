Нидерланды выделят €260 млн на закупку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят €260 млн на совместную закупку боеприпасов для Киева, сообщается 23 мая на сайте министерства обороны.

Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе сообщила, что страна предоставит €260 млн на совместную закупку снарядов для Украины.

Речь идет о боеприпасах калибра 155 мм.

Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине уже составила €1,2 млрд.

Кроме того, 23 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны расширить военное производство для восполнения запасов и помощи Украине.

Ранее, 12 мая, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также отмечал, что страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего количества оружия Украине.

В начале мая стало известно, что Еврокомиссия выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для ВСУ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.