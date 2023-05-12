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МИД Нидерландов заявил, что ЕС будет настаивать на поставках большего количества оружия Украине

МИД Нидерландов: страны ЕС продолжат настаивать на поставках большего количества оружия Украине
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder
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Страны Евросоюза (ЕС) продолжат настаивать на поставках оружия Украине. Об этом 12 мая сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, выступая перед советом глав МИД стран ЕС, трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Мы будем продолжать настаивать на поставке большего количества оружия Украине, а также большего количества гуманитарной помощи и в дальнейшем — помощи в восстановлении страны», — приводит слова министра «РИА Новости».

Хукстра также подчеркнул, что Нидерланды открыты к поставкам любого обычного вооружения Украине, если оно будет полезным на поле боя. По его словам, голландская сторона не решает вопрос поставок оружия Украине в одиночку — они делают это со своими партнерами.

«Но для нас, как мы уже говорили, нет табу в этом вопросе», — подытожил голландский министр.

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В этот день в в постоянном представительстве республики при Европейском союзе (ЕС) сообщили, что Нидерланды занимают второе место (85) по поставкам танков Украине. Больше половины, а именно 325 боевых машин из 575, Вооруженным силам Украины (ВСУ) передала Польша. Германия по этому показателю на третьем месте (80) и США — на четвертом (76).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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