Юрист объяснил особенности изменений в налогообложении для работников на удаленке

Мера по сохранению для дистанционных работников ставки НДФЛ на уровне 13–15%, вне зависимости от того, имеет ли сотрудник статус резидента РФ, благополучно повлияет на работодателей и самих сотрудников, считает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Эксперт рассказал «Известиям» 24 мая, как сейчас происходит налогообложение с дохода таких работников, и объяснил особенности возможных изменений.

Говоря о том, как происходит в настоящее время налогообложение с дохода россиян, работающих удаленно, он уточнил, что всё зависит от налогового статуса работника (является ли резидентом или нерезидентом).

«Налоговое резидентство не зависит от гражданства и определяется только по продолжительности нахождения в РФ. Так, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев», — отметил юрист.

Многое зависит от того, как оформлен трудовой договор. Так, если официально, по условиям трудового договора сотрудник работает за рубежом, то такие доходы в настоящее время признаются доходами, полученными от источников за пределами РФ.

«Если работник, имеющий статус налогового резидента РФ, работает за рубежом и получает заработную плату, то исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц он производит самостоятельно по завершении налогового периода. Если работник, не имеющий статус налогового резидента РФ, работает за рубежом и получает заработную плату, то полученные доходы от источников за пределами РФ не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в РФ. То есть налог работник оплачивает сам, в соответствии с законодательством иностранного государства», — уточнил Южалин.

Объясняя планирующиеся изменения в законодательстве, он обратил внимание на то, что предполагается вознаграждение за работу, выполняемую за рубежом, которое россиянин получает от российской компании, признать доходом от источников в РФ.

«На сегодняшний день с таких доходов должен уплачиваться НДФЛ в размере: 13% (15% для высокооплачиваемых работников — при доходе свыше 5 млн рублей в год) — для резидентов РФ; 30% — для нерезидентов РФ», — напомнил эксперт.

При этом, по его словам, на практике работодателю практически невозможно отследить, когда работник «потеряет» статус резидента, чтобы иначе проводить удержание и уплату НДФЛ.

Новый законопроект предусматривает единую ставку НДФЛ для дохода, который получает дистанционный работник, работая из-за рубежа, предлагается установить данную ставку на уровне 13% (15%), вне зависимости от того, имеет сотрудник статус резидента РФ или нет, напомнил эксперт.

«Иными словами, неважно, где будет работать дистанционный работник — на территории РФ или за ее пределами. Ставка НДФЛ будет для них одинаковой. Данное нововведение безусловно благополучно должно повлиять на работодателей, поскольку им более не придется отслеживать местонахождение дистанционного работника в целях правильного налогообложения. Для самих дистанционных работников это также плюс, поскольку система налогообложения для них не изменится», — заключил Южалин.

24 апреля сообщалось о внесенном в Госдуму законопроекте об изменении ставок налога для работающих из-за границы россиян. На следующий день законопроект был отозван из Госдумы. В правительстве пояснили, что в него необходимо внести ряд технических уточнений. 18 мая в Минфине рассказали, что законопроект по реализации основных направлений налоговой политики дополнен нормами о совершенствовании института единого налогового счета и подготовлен для внесения в нижнюю палату парламента. Ведомство предложило взимать 13–15% НДФЛ с удаленных сотрудников вне зависимости от налогового резидентства.