Удаленным сотрудникам оставят ставку налога 13% или 15%

Законопроект по реализации основных направлений налоговой политики, ранее отозванный на доработку из Госдумы, дополнен нормами о совершенствовании института единого налогового счета и подготовлен для внесения в нижнюю палату парламента. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

В том числе, в документе уточняется порядок взимания налогов с удаленных сотрудников, которые работают с организациями по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Ставка НДФЛ для них устанавливается в размере 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

«Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он пояснил: сейчас если налогоплательщик работает с российской организацией, то она выступает налоговым агентом и ей необходимо определять ставку сбора в зависимости от каждой конкретной ситуации. Когда сотрудник работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или нет.

«Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила — уточнить виды доходов удаленных сотрудников и вне зависимости от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13/15%. Это существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов», — разъяснил Сазанов.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, в таком случае она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке 13–15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, человек должен уплатить сбор самостоятельно, подав декларацию.

«Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений, нормы продолжат действовать)», — уточнил замминистра финансов.

24 апреля сообщалось о внесенном в Госдуму законопроекте об изменении ставок налога для работающих из-за границы россиян.

На следующий день законопроект был отозван из Госдумы. В правительстве пояснили, что в него необходимо внести ряд технических уточнений.