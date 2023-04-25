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Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
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Правительство отозвало из Госдумы проект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы

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Правительство России отозвало из Госдумы проект налоговых поправок, включающих повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в РФ из-за границы. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве пояснили, что в законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу.

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О том, что проект закона о повышении ставки НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян был внесен в ГД, стало известно 24 апреля.

Поправки могут внести в ст. 208 Налогового кодекса. Они затронут тех, кто работает за рубежом больше полугода и утратил налоговое резидентство. Нововведения будут касаться всех работников, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, а также размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

При этом поправки будут распространяться только на лиц, работающих по ГПХ. Для сотрудников, работающих по трудовым договорам, налоговые условия не изменятся.

В случае принятия проекта предполагалось, что изменения вступят в силу 1 января 2024 года.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу по повышению НДФЛ для нерезидентов справедливой и чрезвычайно актуальной.

В свою очередь, член комитета РСПП по международному сотрудничеству Александр Хаминский в беседе с «Известиями» заявил, что предложение о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян оказалось мягче думского варианта.

Кроме того, Минфин РФ выступил с инициативой обязать блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, платить НДФЛ с доходов, которые они получили из России. Так, нововведение затронет блогеров, которые используют в своей деятельности российские домены, сетевые адреса или серверы. Источник дохода будет считаться российским, если хотя бы одно из этих условий будет соблюдено. При этом физическое лицо должно быть налоговым резидентом РФ.

В беседе с «Известиями» юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев отметил, что реализовать подобную инициативу будет несложно, так как речь идет о доходах, получаемых на счета в банках РФ или от российских рекламодателей.

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