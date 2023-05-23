Гасперини сменит Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти с высокой долей вероятности покинет итальянский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает издание Get Italian Football News.

Уточняется, что его должность, вероятно, займет главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

По информации издания, игроки команды уже оповещены о намерении тренера уйти из команды. Известно, что Спалетти обсудил с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом этот вопрос еще две недели назад.

Спаллетти возглавил «Наполи» в 2021 году и в текущем сезоне привел клуб к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А.

Ранее, 13 мая, руководство футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» назначило Маурисио Почеттино главным тренером лондонской команды.

2 апреля пресс-служба «Челси» сообщила, что Грэм Поттер ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» назначили испанца Бруно Сальтора. Поттера назначили главным тренером английского клуба в сентябре 2022 года.