Названо имя нового главного тренера «Челси»

Руководство футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» назначило Маурисио Почеттино главным тренером лондонской команды. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в Twitter.

Официальное объявление назначения аргентинского специалиста на должность ожидается в ближайшее время. Почеттино подпишет контракт с ФК сроком на три года.

До этого 51-летний тренер работал в футбольном клубе «Пари Сен-Жермен», который он покинул летом прошлого года. Аргентинец также был тренером в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

2 апреля пресс-служба «Челси» сообщила, что Грэм Поттер ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» назначили испанца Бруно Сальтора. Поттера назначили главным тренером английского клуба в сентябре 2022 года.



После этого, 6 апреля, ФК «Челси» назначил Фрэнка Лэмпарда и.о. главного тренера до конца текущего сезона.