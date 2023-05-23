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Молдавские фермеры устроили протесты в Брюсселе из-за ввоза продукции с Украины

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Представители Ассоциации фермеров Молдавии, а также производители сельхозпродукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии во вторник, 23 мая, устроили протесты в Брюсселе в связи с обвалом цен на сырье из-за ввоза дешевого сырья с Украины, передает молдавская ассоциация «Сила фермеров» (Asociatia Forta Fermierilor).

«Фермеры из Молдовы обратились за поддержкой к Европейскому Союзу о выделении специальных средств, из которых могут быть предоставлены компенсации молдавским сельхозпроизводителям хотя бы за площади первой группы (пшеница, ячмень, рапс и т.д.). В противном случае неминуемо банкротство большинства микро-, малых и средних производителей, что крайне негативно скажется на социально-экономическом развитии сельских территорий и ускорит отток населения», — сказано в заявлении ассоциации, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сообщении подчеркивается, что многие молодые фермеры, вернувшиеся из диаспоры, вложили в сектор свои средства.

Официальным лицам ЕС указали на то, что у молдавских аграриев нет европейских дотаций, поэтому резкое снижение цен на зерновые и масличные культуры сказалось на отрасли особенно сильно.

«Правительство Молдовы, в отличие от Еврокомиссии, не ограничивало импорт некоторой сельхозпродукции из Украины и риск вторжения сельхозсырья из соседней страны остается повышенным», — добавили в ассоциации.

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Ранее, 11 мая, лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил, что молдавским фермерам грозит банкротство из-за отказа правительства страны ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. По его словам, цена на местную пшеницу упала почти в два раза. Слусарь также добавил, что местные аграрии сталкиваются с проблемой хранения зерна, так как элеваторы заполнены украинской продукцией.

5 мая министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

ЕК 2 мая запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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