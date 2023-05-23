Линию по сборке авто на бывшем заводе Nissan в Петербурге запустят в июне

Линию по сборке машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запустят в ходе Петербургского международного экономического форума, который будет проходить с 14 по 17 июня. Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

«В скором времени на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе «Лада Санкт-Петербург» будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого ― скажу позже», ― заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

С конвейера будут сходить кроссоверы Lada X-Cross 5. Новинка Lada ― ребейдж китайского автомобиля FAW Bestune T77.

2 мая стало известно, что второй моделью линейки LADA X-Cross, вероятно, станет новая версия китайского кроссовера FAW Bestune T55, прототип которого АвтоВАЗ уже тестирует в Тольятти.

Предположительно, новая модель будет выпускаться на конвейере бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге вместе с первым кроссовером семейства — Lada X-cross 5 (FAW Bestune T77). Ожидаемое название кроссовера — Lada X-cross 3 или Lada X-cross 4. Конкурентом ,4,4-метровой переднеприводной модели с учетом габаритов может стать «Москвич 3».