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Рассекречен второй новый кроссовер Lada

Второй моделью нового кроссовера Lada может стать версия китайского FAW Bestune T55
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Второй моделью линейки LADA X-Cross, вероятно, станет новая версия китайского кроссовера FAW Bestune T55, прототип которого АвтоВАЗ уже тестирует в Тольятти. Об этом 2 мая сообщает издание «Мотор» со ссылкой на собственные источники.

Предположительно, новая модель будет выпускаться на конвейере бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге вместе с первым кроссовером семейства — Lada X-cross 5 (FAW Bestune T77). Ожидаемое название кроссовера — Lada X-cross 3 или Lada X-cross 4. Конкурентом ,4,4-метровой переднеприводной модели с учетом габаритов может стать «Москвич 3».

Как отмечает «Мотор», тестовый образец FAW Bestune T55 носит внутризаводские номера АвтоВАЗа той же серии, что и FAW Bestune T77, который будет трансформирован в в LADA X-Cross 5 и станет первой моделью семейства X-Cross.

На китайский рынок FAW Bestune T55 вышел в 2021 году. В России кроссовер появился месяц назад. Сейчас цены на него стартуют с 2,3 млн рублей. При этом ожидается, что машины, выпущенные под маркой Lada, будут дешевле китайских аналогов.

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Ранее, 25 апреля, глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания ведет переговоры с тремя китайскими автопроизводителями о запуске производства автомобилей под брендом Lada. По словам Соколова, компания не собирается «пускать пыль в глаза» и открыто заявляет, что сегодня это китайский продукт. Однако с учетом возможностей инжинирингового центра АвтоВАЗа, в котором работают 3,5 тыс. специалистов, производители будут двигаться к локализации этого автомобиля, уточнил он.

Он также добавил, что производитель намерен выпустить несколько новых среднеразмерных и полноразмерных моделей. При этом некоторые из них на данный момент не сертифицированы в самом Китае, что требует определенного времени.

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