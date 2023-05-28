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Клан спасения: как мышь помогает человеку

Один день из жизни вивария
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии Минздрава РФ в Ростове-на-Дону — один из старейших исследовательских и лечебных центров, где вот уже более 90 лет идет непрерывная успешная борьба с онкологическими заболеваниями. Как это происходит — в фотогалерее «Известий»
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Основное направление работ Испытательного лабораторного центра заключается в разработке уникальных опухолевых моделей, которые создают путем трансплантации тканей от пациента иммунодефицитным мышам. Такие модели крайне важны для разработки лекарственных противоопухолевых препаратов
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
SPF-блок вивария функционирует с 2018 года, он рассчитан на одновременное содержание около 500 голов мелких лабораторных грызунов
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Мыши обитают в особым образом сконструированных контейнерах. В случае с иммунодефицитными экземплярами, контейнеры абсолютно герметичны, включая индивидуальную подачу воздуха, питания и питья. Проживание грызунов контролируется автономной компьютерной системой, которая регулирует температуру воздуха и уровень влажности, а также своевременно переводит помещение в режим «день» или «ночь», в соотвествии со временем суток за пределами вивария
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Грызуны довольно часто дают потомство, которое какое-то время содержится вместе с родителями, после чего переселяется в отдельные контейнеры
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Питание мышей не отличается от внелабораторных условий. Это, как правило, сухой корм. Исключение составляют беременные мыши или же грызуны, которые в настоящий момент участвуют в эксперименте, по условиям которого им необходима особая диета
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
В клинико-диагностической лаборатории находятся компьютерный томограф, разработанный специально для мелких лабораторных животных, система флуорисцентной и люминисцентной визуализации, гематологический и биохимический анализатор
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Компьютерный томограф работает по тому же принципу, что МРТ, применяемый в работе с людьми, но отличается гораздо большим техническим совершенством. В частности, он позволяет получить изображение исследуемого участка опухоли или отдельного органа мыши, которое будет отличаться большей детализацией
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Работа на оборудовании клинико-диагностической лаборатории требует особых навыков
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
В клинико-диагностической лаборатории работы проводят специалисты высшей категории
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Этот прибор анализирует ключевые жизненные показатели мышиного организма, такие как сердечный ритм, давление и прочее
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Прибор напоминает электрическую беговую дорожку с массой режимов, настраиваемых специально под задачи эксперимента. Получаемые с его помощью показания чрезвычайно важны, так как специалистам важно знать, как поведет себя тот или иной вид опухоли и введенный препарат в условиях наличия или отсутствия нагрузки, а также в зависимости от ее интенсивности
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Показатели измеряются как у здоровых животных, так и у грызунов, у которых имеются различные раковые опухоли
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Мышь, у которой скоро будет операция
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Важнейшие манипуляции, которые здесь проводят, это имплантация опухолевого материала и введение препаратов
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
Главное, чем в первую очередь руководствуются специалисты центра, — принцип гуманности и соблюдение всех установленных норм обращения с лабораторными животными
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Виварий НМИЦ онкологии Минздрава РФ, Ростов-на-Дону
Фото: Никита Юдин
После того, как мышь приходит в себя после операции, ее еще раз осматривают и возвращают в специальное помещение, где обитают остальные участники эксперимента. От результатов дальнейших наблюдений напрямую зависит прогресс в разработке лекарственных препаратов
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