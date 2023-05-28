Клан спасения: как мышь помогает человеку

Прибор напоминает электрическую беговую дорожку с массой режимов, настраиваемых специально под задачи эксперимента. Получаемые с его помощью показания чрезвычайно важны, так как специалистам важно знать, как поведет себя тот или иной вид опухоли и введенный препарат в условиях наличия или отсутствия нагрузки, а также в зависимости от ее интенсивности