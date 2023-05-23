Жительницу Ясиноватой спасли из-под завалов после обстрела ВСУ

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) спасли женщину из-под завалов частного дома в Ясиноватой, кровля дома обрушилась в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится 23 мая в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Спасатели оперативно с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи», — отметили спасатели.

Пострадавшая 1988 года госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Взрывоопасный предмет попал в летнюю кухню дома около 11:00. После взрыва обрушилась кровля домовладения.

Ранее во вторник мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что два мирных жителя Ясиноватой пострадали при обстреле ВСУ. Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой во вторник, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.

Накануне, 22 мая, житель поселка Каштановое под Ясиноватой в ДНР погиб в результате удара со стороны ВСУ.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский 17 мая показал последствия ударов в Ясиноватой после того, как украинские боевики три раза за сутки обстреляли город.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.