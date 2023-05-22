Мужчина погиб в поселке под Ясиноватой в ДНР в результате удара ВСУ
Житель поселка Каштановое под городом Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал глава городской администрации Дмитрий Шевченко 22 мая.
«К сожалению, в результате обстрела ВФУ города Ясиноватая (поселок Каштановое) погиб мужчина 1942 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 10:00 выпустили по Каштановому шесть снарядов натовского калибра 155 мм с позиций в Орловке.
Военкор «Известий» Евгений Быковский 17 мая показал последствия ударов в Ясиноватой после того, как ВСУ три раза за сутки обстреляли город. На записи видны повреждения многоэтажных домов из-за ракетных ударов, повреждены припаркованные машины. Один из снарядов попал в крышу четырехэтажного дома. В результате была частично разрушена стена здания.
15 мая в Ясиноватой женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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