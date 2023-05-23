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Два мирных жителя Ясиноватой в ДНР пострадали при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: соцсети
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Два мирных жителя пострадали в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 23 мая, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получили мужчина 1975 года рождения и женщина 1978 года рождения», — написал Шевченко в Telegram-канале.

По информации представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска нанесли удар по Ясиноватой во вторник, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.

«Всё хорошо — потому что жива осталась»
Что сейчас происходит на линии фронта в Ясиноватой — в репортаже специального корреспондента «Известий»

Накануне, 22 мая, житель поселка Каштановое под городом Ясиноватая в ДНР погиб в результате удара со стороны ВСУ.

В тот же день мать и ребенок получили тяжелые ранения при обстреле украинскими боевиками населенного пункта Урожайное в ДНР.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский 17 мая показал последствия ударов в Ясиноватой после того, как ВСУ три раза за сутки обстреляли город. На записи видны повреждения многоэтажных домов из-за ракетных ударов, повреждены припаркованные машины. Один из снарядов попал в крышу четырехэтажного дома. В результате была частично разрушена стена здания.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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