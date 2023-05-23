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В ДНР сообщили о ранении женщины и ребенка после обстрела ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Мать и ребенок получили тяжелые ранения в результате обстрела населенного пункта Урожайное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 мая по состоянию на 23:15 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Урожайное (включен в зону ответственности Великоновоселковского района): в результате обстрела тяжелые ранения получили мать и ребенок (мальчик)», — говорится в сообщении представительства.

Персональные данные пострадавших устанавливаются.

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Что сейчас происходит на линии фронта в Ясиноватой — в репортаже специального корреспондента «Известий»

Ранее в этот день житель поселка Каштановое под городом Ясиноватая в ДНР погиб в результате удара со стороны ВСУ.

Военкор «Известий» Евгений Быковский 17 мая показал последствия ударов в Ясиноватой после того, как ВСУ три раза за сутки обстреляли город. На записи видны повреждения многоэтажных домов из-за ракетных ударов, повреждены припаркованные машины. Один из снарядов попал в крышу четырехэтажного дома. В результате была частично разрушена стена здания.

До этого, 15 мая, в Ясиноватой женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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