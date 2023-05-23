СМИ сообщили о желании Роналду покинуть «Аль-Наср»

Португальский футболит Криштиану Роналду хочет покинуть саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом 23 мая сообщила газета Mundo Deportivo.

По словам источников из окружения спортсмена, он недоволен имеющейся в стране инфраструктурой, которую он считает далекой от современных стандартов. В связи с этим он будет искать возможность перейти в европейский клуб или оказаться в другом регионе.

Отмечается, что в случае ухода из «Аль-Насра» Роналду придется заплатить крупную неустойку. Его действующий контракт рассчитан еще на два года.

В составе саудовской команды Роналду успел провести 17 матчей и забить 13 мячей. «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате страны за три тура до окончания сезона.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

При этом только 10% зарплаты футболист получает напрямую от клуба. В начале февраля СМИ узнали, что остальную часть — 90% — форвард получает из бюджета Саудовской Аравии.