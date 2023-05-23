Пушилин направился в Артемовск для оценки предстоящих работ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что направляется в Артемовск (украинское название — Бахмут), чтобы оценить объем предстоящих работ для гражданских ведомств. Об этом он сообщил 23 мая в своем Telegram-канале.

«Это Артемовск, куда мы с вами сейчас и едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы», — сказал он в видеообращении.

Он также обратил внимание, что все названия городов возвращаются к маю 2014 года, поэтому город называется Артемовск, как это было в СССР.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал обстановку в Артемовске. Рельеф города изменился до неузнаваемости, от пятиэтажных зданий ничего не осталось, отметил он.

21 мая Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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