Глава Татарстана заявил о возобновлении отношений с КНР после пандемии

Глава Татарстана Рустам Минниханов во вторник, 23 мая, рассказал «Известиям» о возобновлении отношений с Китаем после пандемии коронавируса.

Политик указал на то, что в период пандемии работа с Пекином велась, хотя проводить личные встречи с китайскими партнерами было невозможно.

«Те проекты, которые были, все они реализуются. <...> Всё это работало, но не так интенсивно, как хотелось бы. Сегодня такая возможность есть, вот мы уже ряд встреч провели. Наши братья-китайцы тоже скучают по нам», — сказал он корреспонденту на полях российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Минниханов отметил, что благодаря данной площадке у представителей России и Китая появилась возможность встретиться и обсудить важные вопросы. Намечены большие планы сотрудничества, добавил он.

Российско-китайский бизнес-форум в Шанхае стартовал ранее в этот день. С визитом там находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мероприятии также принимают участие руководители ведущих компаний России и Китая. Мишустин подчеркнул, что два года подряд объем взаимной торговли с Китаем повышается примерно на треть. В 2022 году был установлен новый рекорд — около $190 млрд.

9 мая главное таможенное управление КНР сообщило, что торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Из данных следует, что экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин находился с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.