МИД РФ опроверг заявление Австрии об общении Вены и Москвы по неформальным каналам

В Москве с удивлением отреагировали на интервью министра европейских и иностранных дел Австрии Александра Шалленберга немецкому изданию Die Welt, в котором он сообщил о якобы поддерживаемых отношениях между Веной и Москвой по неофициальным каналам. Об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем. Да и предмета для такого рода диалога с Веной на сегодняшний день не просматривается», — отмечается на сайте ведомства.

Как предположила дипломат, за заявлениями австрийского министра стоит, очевидно, желание оправдать свои действия в отношении РФ и оставить возможность для очередного маневра «в рамках турбулентности международной ситуации».

«Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета», — заявила Захарова.

В немецкой газете также отмечалось, что при возможной встрече Шалленберг лишь нехотя пожал бы руку своему российскому коллеге Сергею Лаврову. На что дипломат предупредила австрийского министра, что в случае встречи с ним «никто его рукопожатия искать не будет».

Ранее, 29 марта, экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила, что многочисленные антироссийские ограничения негативно сказываются на репутации тех, кто их вводит. Кнайсль добавила, что попытки Запада надавить на Москву не привели к желаемым результатам и не оказали существенного влияния на политику РФ.

До этого, 27 февраля, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Вена фактически заморозила двусторонние контакты с Москвой. Изменения коснулись многих форматов взаимодействия между странами — от политических контактов до научно-образовательных и молодежных обменов. Тем не менее, подчеркнул глава дипмиссии, оборвать все связи оказалось невозможно, поскольку РФ остается в десятке важнейших торговых партнеров Австрии, а по объему экспорта занимает шестое место.

2 февраля МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию страны. Отмечалось, что два сотрудника посольства РФ якобы «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Еще два российских представителя при ООН якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

Тогда Любинский отмечал, что данное решение является политически мотивированным. По его словам, Австрия подрывает свой авторитет в качестве нейтральной международной переговорной площадки, руша каналы диалога с РФ.

В свою очередь российские власти приняли решение о высылке четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры. 16 февраля стало известно, что главе диппредставительства Вернеру Альмхоферу была вручена соответствующая нота.