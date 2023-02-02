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Посол РФ назвал политически мотивированным решение Австрии о высылке дипломатов

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Решение МИД Австрии объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата политически мотивировано. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

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«Как и при высылке российских дипломатов в последний раз в апреле прошлого года, нам не было предъявлено никаких доказательств нарушения Венской конвенции о дипсношениях», — приводит его слова Telegram-канал посольства РФ.

Любинский подчеркнул, что ответные меры Москвы не заставят себя ждать, а вся ответственность за дальнейшее обрушение российско-австрийских связей полностью лежит на австрийской стороне.

По его словам, Австрия подрывает свой авторитет в качестве нейтральной международной переговорной площадки, руша каналы диалога с РФ.

«Всё больше вопросов у нас вызывает самостоятельность внешнеполитического курса альпийской республики», — подчеркнул Любинский.

МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию страны 2 февраля. Отмечалось, что два дипломата из российского посольства якобы «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Еще два дипломата из числа представителей постоянной миссии РФ при ООН якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

В свою очередь, Любинский заявил, что Россия заявила австрийскому МИДу решительный протест и предупредила о неотвратимости ответных мер. Он также отметил, что Австрия не выдвинула никаких конкретных обвинений для высылки четырех российских дипломатов. По его словам, Вена делает осознанный выбор в пользу обрушения отношений с Москвой.

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