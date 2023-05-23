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В ЛНР заявили об участившемся дезертирстве в ВСУ после потери Артемовска

Марочко: военные ВСУ после потери контроля над Артемовском стали чаще дезертировать
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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После взятия под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими войсками военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в боях, стали чаще дезертировать. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«После потери Артемовска в подразделениях Вооруженных формирований Украины, принимавших участие в обороне города, участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций», — сказал он ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от российской разведки.

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Накануне Марочко также заявил, что ВСУ перебросили из Артемовска свои подразделения на купянское и краснолиманское направления. Он добавил, что главная цель украинских войск после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений».

21 мая Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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