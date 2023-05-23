Защита обжаловала приговор осужденному за педофилию экс-депутату КПРФ

Адвокат бывшего депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова обжаловала решение кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора осужденному. Об этом во вторник, 23 мая, она сообщила «РИА Новости».



«Жалобы в Верховный суд подали. Но там будет так называемая выборочная кассация. То есть вначале судья прочитает жалобы и решит, будет рассмотрение жалоб в судебном заседании или нет», — рассказала адвокат экс-депутата Наталья Красилова.

20 сентября 2022 года приморский депутат от КПРФ Артем Самсонов был приговорен судом к 13 годам колонии за растление ребенка. Подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого демонстрировал ему предмет интимного характера.



В феврале 2023 года суд отменил приговор, а уголовное дело передали для продолжения разбирательства, однако вскоре это решение признали незаконным.



Самсонова задержали 17 ноября 2021 года на выезде из Владивостока. На следующий день его адвокат Наталья Касилова сказала, что депутат не признал вину. По его словам, он не был знаком с этим ребенком.

Обвинение фигуранту предъявили 2 декабря того же года.