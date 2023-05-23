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Врач предупредил о риске скачков давления из-за магнитных бурь

Врач Тяжельников предупредил о риске скачков давления из-за магнитных бурь
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В условиях магнитных бурь возрастают риски внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф, сообщил 23 мая «РИА Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления. В такие дни резко увеличивается вероятность внезапных скачков давления, развития сердечных катастроф», — рассказал он.

Специалист отметил, что испытать на себе воздействие магнитных бурь могут и относительно здоровые люди. Они могут почувствовать головные боли, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность или, наоборот, депрессивную настроенность, перепады настроения, беспокойный сон, подъемы и спады артериального давления, ломоту в суставах.

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Ранее в этот день Тяжельников посоветовал снизить употребление крепкого чая и кофе, заменив их на травяные чаи или настои в период магнитных бурь. Людям с низким давлением стоит принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника, добавил врач. По его словам, в период магнитных бурь особенно важно измерять свое артериальное давление утром и вечером.

23–26 мая на Землю обрушится сильная геомагнитная буря, пик которой специалисты прогнозируют из-за вспышки X класса на Солнце. У метеозависимых людей могут появиться головные боли, тошнота.

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