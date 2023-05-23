Врач посоветовал в период магнитных бурь пить травяной чай вместо кофе

В период магнитных бурь стоит снизить употребление крепкого чая и кофе, заменив их на травяные чаи или настои. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал «РИА Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления», — сообщил он.

Врач отметил, что людям с низким давлением стоит принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника. По его словам, в период магнитных бурь особенно важно измерять свое артериальное давление утром и вечером.



Кроме того, Тяжельников добавил, что необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства, а также больше гулять и сохранять позитивный эмоциональный фон. При этом врач указал на то, что следует избегать больших физических нагрузок и не употреблять алкогольные напитки.



Специалист заключил, что в такие дни нужно быть особенно внимательным, управляя транспортным средством, либо вовсе отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания.

На Землю обрушится сильная геомагнитная буря, пик которой специалисты прогнозируют на 23–26 мая. Причина — вспышка X класса на Солнце. У метеозависимых людей могут появиться головные боли, тошнота.