Сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В ходе общения со своей связью (источником в медучреждениях города. — Ред.) из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф», контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что после изъятия органов тела боевиков ВСУ сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о его пропаже без вести.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что в морге городской больницы № 1 в Николаеве извлекают органы из тел солдат ВСУ, при этом у погибших нет следов ранений.

11 декабря полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что группа «черных трансплантологов» была замечена под Артемовском (украинское название — Бахмут). Они занимаются изъятием органов у смертельно раненых или убитых служащих украинской армии.

Еще в июле офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о следах деятельности «черных трансплантологов» в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что операции проводили иностранные хирурги, после чего изъятые органы эвакуировали с территории Донбасса на материковую Украину, а затем перенаправляли в западные государства, где их цена возрастала многократно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.