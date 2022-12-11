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В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск

Полковник Киселев: «черные трансплантологи» прибыли под Артемовск, где ВСУ несут потери
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Фото: AP Photo/LIBKOS
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Группа «черных трансплантологов» была замечена под Артемовском (украинское название Бахмут). Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил «РИА Новости» полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Три недели назад в район Атремовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю <...> с представителями так называемой ЧВК (частной военной компании) «Моцарт» <...> эти люди засветились еще в 2014–2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что возвращение злоумышленников и выбор Артемовска в качестве «площадки» для незаконной деятельности объясняется, прежде всего, тем, что на этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «колоссальные» потери.

«Безусловно, они (трансплантологи) не могли остаться в стороне и не заработать на этом, на органах тех вэсэуниковшников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами», — подытожил Киселев.

«Черные трансплантологи» занимаются изъятием органов у смертельно раненых или убитых служащих украинской армии. В частности, имя Элизабет Дебрю упоминал экс-сотрудник службы безопасности, который раскрыл факт нелегальной добычи органов в местах массовой гибели военных для последующей отправки на Запад. По его словам, участники данной схемы имели доступ к раненым и местам хранения тел. Дебрю в основном руководила действиями сообщников, но могла и самостоятельно проводить операции.

Еще в июле офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о следах деятельности «черных трансплантологов» в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что операции проводили иностранные хирургов, после чего изъятые органы эвакуировали с территории Донбасса на материковую Украину, а затем перенаправляли в западные государства, где их цена возрастала многократно.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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