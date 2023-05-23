Источники рассказали об эффективности удара по аэродрому «Днепр»

В результате удара по объектам на аэродроме «Днепр» 22 мая были уничтожены запасы дальнобойных боеприпасов, поставленных Украине НАТО, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Помимо них были поражены несколько самолетов, переоборудованных в качестве носителей такого рода боеприпасов.

Ранее в понедельник в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы в ночь на 22 мая нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме «Днепр». По словам представителя ведомства, все назначенные объекты были уничтожены. По данным Минобороны, поражены были ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

«Это связано с ожидаемым контрнаступлением формирований киевского режима. Поэтому впервые так интенсивно били по аэродрому в Днепропетровске, наносили удары уже не в глубину, а по районам, близким к линии боевого соприкосновения — Днепропетровская область, оккупированная часть Запорожской области. Стреляли ракетчики из «Искандеров», удары наносили летчики. Думаю, что так будет происходить практически каждый день, каждую ночь. Наши наносят удары по военной технике, по пополнению, ГСМ, боеприпасам», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Всего за 22 мая на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 545 человек и 30 единиц военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

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