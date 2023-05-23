Подполковник Дэвис призвал реализовать истинные интересы США на Украине

Действия Вашингтона на Украине должны служить подлинным национальным интересам США. Такое мнение 21 мая высказал американский подполковник Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

«У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — отметил он.

По мнению Дэвиса, поставки оружия не оказывают существенного влияния на ситуацию и не помогают в достижении упомянутых целей. Офицер заявил, что американским властям следует добиваться прекращения боевых действий на Украине.

22 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что отправка истребителей F-16 на Украину является приоритетом для Штатов.

Накануне президент США Джо Байден изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других боевых самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.